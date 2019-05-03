Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов после матча 27-го тура чемпионата России с "Рубином" (0:2) возмутился работой судей. Его критику вызвал пенальти, с которого казанцы забили второй мяч – арбитр усмотрел игру рукой в своей штрафной со стороны Михаила Сивакова.

– По игре ли счет? Не думаю. Все было под контролем. Первый гол – рикошет. Вратарь раньше времени среагировал на прострел, открыл угол, – сказал в эфире телеканала "Матч Премьер" Федотов. – Первый тайм был невыразительный, плохо вошли в игру. Но момент стопроцентный у нас был. Могли открыть счет. Не сложилось.

Во втором тайме были моменты, были подходы. Надо отметить игру вратаря, который в ряде эпизодов спас. Все сломал пенальти. Хочу ставлю – хочу не ставлю. Ну покажите, как должны располагаться руки. Такой же эпизод был в штрафной хозяев при счете 2:0 уже. Но мы не опустили руки, создавали моменты, нужно было лучше их реализовывать.

Как с арбитрами общаться? Они то не видят, то не слышат. Я не знаю, как с ними общаться. Надо наводить порядок в судейском корпусе. Одинаковые эпизоды трактуются по-разному. То ставят пенальти, то не ставят. Это хорошая тема. Но они ответят, что нам надо лучше тренировать. Этим и займемся: пойдем тренировать.

Судья ошибочно назначил пенальти в ворота "Оренбурга"