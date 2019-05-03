На 76-й минуте матча 27-го тура чемпионата России "Рубин" – "Оренбург" (2:0) во второй раз за игру серьезную ошибку совершил арбитр Владимир Москалев. Он неверно оценил действия Михаила Сивакова, решив, что тот рукой остановил мяч, летевший в сторону ворот после удара Хорена Байрамяна. И назначил пенальти в пользу казанской команды.

На самом деле мяч сначала попал в тело футболиста "Оренбурга" и только после этого коснулся руки. Защитник гостей при этом получил еще и желтую карточку.

А на 23-й минуте Москалев ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота хозяев поля. В том эпизоде Данил Степанов, не пытаясь сыграть в мяч и смотря совсем в другую сторону, руками задержал в своей штрафной площади игрока гостей Сергея Терехова.

Судья находился рядом, но смотрел на другую часть штрафной – туда, где в столкновении друг с другом упали два футболиста "Рубина". На это падение рефери и отреагировал, оставив фол Степанова без внимания.

В обоих эпизодах ошибки рефери мог бы исправить видеоарбитр. Но в чемпионате России видеоассистенты пока не работают. (Александр Бобров)

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