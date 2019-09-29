Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал уход Олега Кононова с поста главного тренер «Спартака». В 11-м туре чемпионата России «Оренбург» на выезде обыграл красно-белых со счетом 2:1.

— Что думают тренеры в такие моменты? Что будет завтра, никто не знает, — сказал Федотов в эфире «Матч Премьер». — Считаю, он честно делал свою работу. В команде появилось много новичков, не хватает сыгранности. Еще не все понимают, куда попали.

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