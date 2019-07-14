Владимир Федотов: "Не знаю, как судья услышал мои слова"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов заявил на пресс-конференции после матча с "Ростовом" (2:1), что получил желтую карточку за требования пенальти.

- Была ли для вас проблемой новая расстановка "Ростова"?

- Все наши соперники на сборах играли так же. Нам не хватало компактности и слишком много передач проходило через центральную зону. Опять же не справились с Шомуродовым. Можно было сыграть в этой зоне гораздо лучше.

- Как вы умудрились получить желтую карточку?

- Судья что-то услышал. Мне показалось, что Чистяков сыграл рукой в штрафной, и я это высказал. Вопрос в том, что именно и каким образом судья там услышал, потому что в таком шуме я даже до ближних игроков докричаться не могу.

- Кто же вас сдал?

- О, это любовь...

- Как вам работается в нынешней ситуации?

- Сейчас задача как можно быстреее скомплектовать команду. Это сейчас для нас главное. А потом будем уже решать вопрос встраивания новичков в команду и игру.

- Историю Сутомина с каким настроением читали?

- Всегда жаль растсаваться с теми, с кем вместе съели пуд соли. Но всем хочется двигаться дальше, на этом стоит любой бизнес, в том числе спортивный. Если он будет правильно к себе относиться, а он будет, то не за горами у него сборная. (Юрий Плохотниченко)