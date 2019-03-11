Владимир Федотов: "Краснодар" позволял себе вольности"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов после ничьей против "Краснодара" (2:2) в матче 19-го тура премьер-лиги заявил, что соперник позволял себе много вольностей в игре, за счет чего и потерял очки, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

– Для нас был очень сложный матч, но другого не ожидали, – отметил Федотов. – Знали, что соперник ведет борьбу за чемпионство, располагает всем, чтобы шагнуть на пьедестал. Мы начали немного скованно, привезли пенальти, но на наш взгляд мы там были первыми на мяче. Благодарность вратарю, он выручил. Мы в одной из контратак забили нужный гол. А затем мы создаем моменты, убегаем, но доиграть до верного не получается... У нас были такие же моменты с "Локомотивом", где мы ведя в счете, не реализовали их, в итоге поплатились тремя очками. У нас при счете 1:0 с "Краснодаром" тоже были моменты, соперник открывался, мы этим воспользовались. Чего мы опасались от соперника? Открывания Ари за спиной, это и случилось. Соперник нас дожал, но мы пошли вперед и смогли отыграться.

– Насколько вы довольны компактностью игры в обороне?

– Есть над чем работать. Двое опорных высоко поднимались, оставляли зоны, но мы так не договаривались, будем это корректировать. Есть пласт для работы.

– "Оренбург" давно понял, как играть с "Краснодаром". За счет чего удается вскрывать "Краснодар"?

– Все дело в манере игры "Краснодара". Атакует большими силами, много рискует, два фланговых защитника участвуют в атаке, оставляют центральных. При должном выходе в атаку можно найти зоны. "Краснодар" на верном пути, и команда приобретет нужный баланс. С нами он позволяет себе вольности, тем более, когда счет не в его пользу.

– Маляров выступил в роли опорного. То ,что вы сказали про опорников, относится к нему?

– Здесь мы выпустили Афонина, который быстрее перемещается, обладает более высокой скоростью. В этом плане компактности в первом тайме было больше. Есть вопросы по расположению во втором тайме, как сыграл Афонин. Несколько эпизодов возникали, когда у нас за спиной получили мяч, и соперник проводил быстрые атаки.

– Насколько Сутормин ключевой игрок для вашей команды? И почему заменили его?

– Подустал. И на мой взгляд, начало этого сезона нас немного не устраивает. С "Краснодаром" он медленно принимал решения, плохо работал с мячом, и ему нужно в этой стабильности добавлять.