Владимир Федотов: «Большая удача, что Кокорин появился у нас»
11:46
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рад тому, что за команду выступает Александр Кокорин. Клуб арендовал форварда у «Зенита» до конца сезона.
Владимир Федотов: «Несомненно большая удача, что Кокорин появился у нас. Это добавит нам заряда бодрости и энергии на остаток сезона».— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) March 4, 2020
— Александр Кокорин обладает хорошими качествами. Как человеческими, так и футбольными, — цитирует Федотова Twitter клуба. — Несомненно большая удача, что Кокорин появился у нас. Это добавит нам заряда бодрости и энергии на остаток сезона.
28-летний форвард в текущем сезоне провел один матч за «Сочи» и забил один мяч.
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