Быстров — о назначении Черчесова в «Ахмат»: «Точно пойдет на пользу»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» поделился мнением о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера «Ахмата».

«Отлично, что он пришел. Может, под него дадут игроков, выделят бюджет. «Ахмат» всегда был крепкой командой, это точно пойдет на пользу», — сказал Быстров «СЭ».

6 августа «Ахмат» объявил о назначении Черчесова на пост главного тренера команды. Соглашение с 61-летним специалистом рассчитано на три года. Ранее Черчесов уже возглавлял грозненский клуб — с 2011 по 2013 год.