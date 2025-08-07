Футбол
7 августа, 17:35

Быстров — о назначении Черчесова в «Ахмат»: «Точно пойдет на пользу»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» поделился мнением о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера «Ахмата».

«Отлично, что он пришел. Может, под него дадут игроков, выделят бюджет. «Ахмат» всегда был крепкой командой, это точно пойдет на пользу», — сказал Быстров «СЭ».

6 августа «Ахмат» объявил о назначении Черчесова на пост главного тренера команды. Соглашение с 61-летним специалистом рассчитано на три года. Ранее Черчесов уже возглавлял грозненский клуб — с 2011 по 2013 год.

Владимир Быстров
Станислав Черчесов
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Локомотив» — «Спартак» и другие матчи
ЭСК: судья Цыганок правильно удалил игрока «Пари НН» Майга
ЭСК поддержала решение Сухого отменить гол «Краснодара» в ворота «Оренбурга»
КДК РФС не применит дополнительную дисквалификацию к хавбеку «Пари НН» Майга за удаление в матче с «Ростовом»
КДК РФС оштрафовал «Спартак» за кричалки фанатов в адрес судьи Иванова в матче с «Локомотивом»
Тренер «Зенита» — м Селенков: «Шилова называют новым Аршавиным? Честно говоря, я за него переживаю»
«Краснодар» обратился в ЭСК по итогам матча против «Оренбурга»
  • andreichf

    Это не махра, а индийская собака, шакал называется.

    08.08.2025

  • Dinamo Poninka

    Это, что за махра такая Табаки? Тамбовская махра знаю, Табаки нет

    07.08.2025

  • zg

    Там все лето выделяли,куда больше то?!)

    07.08.2025

  • Dmitry Koltsov

    Вовка хватит чат смешить

    07.08.2025

  • andreichf

    Быстров как Табаки

    07.08.2025

  • hant64

    Черчесову точно пойдёт на пользу - в виде круглой суммы с многими нулями. А вот Ахмату - в чём польза, не понятно.

    07.08.2025

    • Быстров — о Станковиче: «Он поплыл. Его игроки удаляются каждый матч — никакой дисциплины!»

    Быстров раскритиковал игру Заболотного за «Спартак»: «Клуб становится сильным середнячком»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

