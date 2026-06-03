Нагорных заявил, что у «Локомотива» нет долгов

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что у клуба нет никаких долгов. В конце мая появилась информация об отсутствии у клуба средств на покупку новых игроков и о задолженности, превышающей 1 миллиард рублей.

«Никаких долговых обязательств у «Локомотива» нет», — цитирует ТАСС Нагорных.

В завершившемся сезоне «Локомотив» стал бронзовым призером чемпионата России-2025/26.

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