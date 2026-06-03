«Спартак» проведет товарищеские матчи с «Рубином» и «Локомотивом» в июле

«Спартак» проведет два товарищеских матча во время тренировочного сбора в июле.

8 июля красно-белые сыграют с «Рубином» на «Лукойл Арене», 11 июля — с «Локомотивом» на «РЖД Арене».

В сезоне-2025/26 «Спартак» стал обладателем Кубка России, победив в суперфинале «Краснодар» (1:1, пенальти 4:3). По итогам сезона РПЛ московская команда набрала 52 очка и заняла четвертое место в таблице РПЛ.