Быстров — о Станковиче: «Он поплыл. Его игроки удаляются каждый матч — никакой дисциплины!»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию про возможное увольнение Деяна Станковича из «Спартака».

«Как-то он поплыл. Чем больше у Станковича стало качественных футболистов, тем меньше он показывает свой профессионализм. Но ему же удалось поставить хорошую игру с ограниченным ресурсом. Не знаю, почему он не может с более разнообразным составом выстроить игру. Не понятно, что делают его футболисты на поле. Каждую игру удаляются — никакой дисциплины!» — сказал Быстров «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что Станкович в ближайшее время может быть уволен, если не улучшит результаты команды на старте чемпионата России. Сербу дали на это 5 матчей.