7 августа, 17:20

Быстров — о Станковиче: «Он поплыл. Его игроки удаляются каждый матч — никакой дисциплины!»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию про возможное увольнение Деяна Станковича из «Спартака».

«Как-то он поплыл. Чем больше у Станковича стало качественных футболистов, тем меньше он показывает свой профессионализм. Но ему же удалось поставить хорошую игру с ограниченным ресурсом. Не знаю, почему он не может с более разнообразным составом выстроить игру. Не понятно, что делают его футболисты на поле. Каждую игру удаляются — никакой дисциплины!» — сказал Быстров «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что Станкович в ближайшее время может быть уволен, если не улучшит результаты команды на старте чемпионата России. Сербу дали на это 5 матчей.

Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Локомотив» — «Спартак» и другие матчи
ЭСК: судья Цыганок правильно удалил игрока «Пари НН» Майга
ЭСК поддержала решение Сухого отменить гол «Краснодара» в ворота «Оренбурга»
КДК РФС не применит дополнительную дисквалификацию к хавбеку «Пари НН» Майга за удаление в матче с «Ростовом»
КДК РФС оштрафовал «Спартак» за кричалки фанатов в адрес судьи Иванова в матче с «Локомотивом»
Тренер «Зенита» — м Селенков: «Шилова называют новым Аршавиным? Честно говоря, я за него переживаю»
«Краснодар» обратился в ЭСК по итогам матча против «Оренбурга»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • ANTI BOMG

    У будулая и профессионализма-то тренерского нет. Второй абаскаль как "тренер"- приехал себя тренировать на Спартаке. Получается?

    08.08.2025

  • bleiksp

    неправильное ваше мнение, в отношении тренера особенно. вот именно тогда когда тренер вновь станет и нянькой и воспитателем тогда и пойдет прогресс у игроков. а если игрок никому не нужен в клубе и никакой работы педагогической с ним не ведется (как это делали великие тренера бесков, старостин, лобановский, иванов и т.д. да и не только в футболе и тот же Чернышев и Тихонов в хокее, платонов в волейболе и т.д.) и не будет прогресса в т.ч. и техническом. а сейчас те кто вырос в более менее грамотного профи это заслуга в основном родителей. поэтому у нас детский футбол загнил, что выпускают на поле тех кто заплатил и тренеру все равно. поэтому ваша теория она про деньги а не про мастерство и прогресс футболиста

    08.08.2025

  • Армеец

    И еще Гинер,который когда-то,что-то купил!!!!

    08.08.2025

  • Кариока_двойка.

    Абсолютно согласен. И странно еще то, что Станок не видит очевидного, что Гарсия полный ноль. Такое впечатление он определяет уровень игрока по трансферной стоимости, а не по игре и результатам. Угальде наколотил за пол чемпионата в два раза больше чем великий Кордоба за весь сезон, и он отправляет человека на банку в пользу абсолютно незнакомого нуля, который до ворот добить толком не может. Ну была же игра, были 6 побед подряд перед перерывом прошлого сезона. ЗАЧЕМ всё менять? Возможно конечно на него оказывается давление всеми этими аферистами, но повернули ребята явно не туда.

    08.08.2025

  • Кариока_двойка.

    Вряд ли Зенит думает о Спартаке. У него сейчас есть конкуренты по сильней.

    08.08.2025

  • Кариока_двойка.

    Потому что, что бы поставить игру, не нужно много футболистов. Вот поэтому он и не может поставить игру, а мог тогда, когда никого еще не купили. Почему тем же Цска проще, да потому, что у них нет 28 игроков, у них их всего 11, плюс несколько запасных. Тот же Краснодар весь сезон отыграл 11ю бессменными игроками. Неужели не доходит, что сыгранность - ключ к успеху. А не 38 приобритений за 25 лямов каждое.

    08.08.2025

  • Гончар

    Поплыл не Станкович,а питерские судьи.Которые в своей злобе на ВЕЛИКИЙ СПАРТАК,решили подло ему мстить таким образом.

    07.08.2025

  • Алексей Докучаев

    Готовая замена тренеру. Прям всё разложил. Если бы не чушь полная, было бы интересно.

    07.08.2025

  • Алексей Лунев

    володька перестань быть простит..й- хочешь на газ тв обратно?

    07.08.2025

  • EPS54

    Вовка прав! Как ни странно, после покупки Гарсия, Угальде всё больше полирует лавку.Нет, он не стал играть хуже. Ведь в своей сборной он играет одну из первых ролей! А Станкович упорно ставит Гарсию в стартовый состав. А они с Барко , Матинсом и Маркиньосом понимают дру друга. А тут ещё и Заболотный.Напрашивается логичный вопрос - нахера весь этот венигрет? Фланги голые! Воротчик- через раз выкидывает кренделя ,а он усиливает конкуренцию впереди!?

    07.08.2025

  • zg

    Тут полностью согласен!Вова в общем то наверное и не прям это хотел сказать,но что сказал,то сказал!)

    07.08.2025

  • Millwall82

    я не понимаю, о какой дисциплине говорят игроки прошлого, когда у них ее собственно не было. Что за двойные стандарты, вспомнил бы себя прошлого. И пускай бы там ошибка, но ведь систематическое было и у Вовы.

    07.08.2025

  • zg

    Дааа,веселый там был треш!

    07.08.2025

  • Dmitry Koltsov

    Он не Вова,он Вовка сам себя так назвал

    07.08.2025

  • Dmitry Koltsov

    Вове нельзя задавать такие сложные вопросы

    07.08.2025

  • Игорь Малышев

    Нет! Станкович отличный тренер. Во всём виноваты Дюков, Газпром и инопланетяне!

    07.08.2025

  • hattabysh

    Стоит Володька в лучах заката, А сзади Дзюба, в руках лопата. Поплыл Володька...

    07.08.2025

  • shpasic

    лучше один раз пять удалений, чем пять раз - по удалению.

    07.08.2025

  • shpasic

    Станкович поплыл? лови его, Володька! ты ж рыбак!

    07.08.2025

  • hattabysh

    Память у бывших очень избирательная, "тут помню, тут не помню")

    07.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Вовочка опять всплыл)))

    07.08.2025

  • За спорт!

    Мир уплыл©, и Станок поплыл?

    07.08.2025

  • Dmitry Koltsov

    ВОВКА.сходи хоть ПТУ закончи.Может потом начнешь что то понимать

    07.08.2025

  • sdf_1

    Ранее «СЭ» сообщал, что Станкович в ближайшее время может быть уволен, если не улучшит результаты команды на старте чемпионата России. Сербу дали на это 5 матчей. ------------------- Уже всем известно, что это фейк. Не позорьтесь. И пару слов Быстрову. Футбольный клуб, Владиир, это не детский сад, где неразумным детям надо объяснять правила поведения. А главный тренер команды это не воспитатель в детском саду. Здесь, скорее, надо задавать другие вопросы: Что делают в команде Денисов, Хлусевич и Зобнин? Почему от нормальных игроков избавляются, а этих держат в клубе? Зачем надо было покупать Гарсию, когда требовался правый защитник?

    07.08.2025

  • Millwall82

    вспомни легендарный свой матч в молодежке с Данией (1-4 и вроде как 4 удаления, в том числе и Быстрова). "Пошумели" так пошумели.

    07.08.2025

    • Махачкалинское «Динамо» интересуется защитником «Земамры» Аяко

    Быстров — о назначении Черчесова в «Ахмат»: «Точно пойдет на пользу»
