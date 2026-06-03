«Зенит» объявил об уходе Жевнова

Тренер вратарей «Зенита» Юрий Жевнов покидает команду, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Стороны решили не продлевать контракт, который истек по окончании сезона-2025/26.

Жевнов работал в «Зените» с 2018 года. Ранее 45-летний специалист входил в тренерский штаб сборной Белоруссии в 2017 и 2018 годах.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max