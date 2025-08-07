Быстров раскритиковал игру Заболотного за «Спартак»: «Клуб становится сильным середнячком»
Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» высказался об игре нападающего «Спартака» Антона Заболотного.
«Заболотный не для «Спартака». В этом клубе должны быть сильные футболисты, а не те, кто заканчивает карьеру. Лучше найти молодого, который будет так же бороться и приносить пользу. Но если сейчас в «Спартаке» нужны игроки, которые только борются, значит, я ошибаюсь в их уровне. Тогда клуб становится сильным середнячком», — сказал Быстров «СЭ».
1 июля «Спартак» официально объявил о трансфере Заболотного. В этом сезоне форвард провел за красно-белых 3 игры во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу.
Новости