Быстров раскритиковал игру Заболотного за «Спартак»: «Клуб становится сильным середнячком»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» высказался об игре нападающего «Спартака» Антона Заболотного.

«Заболотный не для «Спартака». В этом клубе должны быть сильные футболисты, а не те, кто заканчивает карьеру. Лучше найти молодого, который будет так же бороться и приносить пользу. Но если сейчас в «Спартаке» нужны игроки, которые только борются, значит, я ошибаюсь в их уровне. Тогда клуб становится сильным середнячком», — сказал Быстров «СЭ».

1 июля «Спартак» официально объявил о трансфере Заболотного. В этом сезоне форвард провел за красно-белых 3 игры во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу.