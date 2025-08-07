Футбол
7 августа, 17:50

Быстров раскритиковал игру Заболотного за «Спартак»: «Клуб становится сильным середнячком»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» высказался об игре нападающего «Спартака» Антона Заболотного.

«Заболотный не для «Спартака». В этом клубе должны быть сильные футболисты, а не те, кто заканчивает карьеру. Лучше найти молодого, который будет так же бороться и приносить пользу. Но если сейчас в «Спартаке» нужны игроки, которые только борются, значит, я ошибаюсь в их уровне. Тогда клуб становится сильным середнячком», — сказал Быстров «СЭ».

1 июля «Спартак» официально объявил о трансфере Заболотного. В этом сезоне форвард провел за красно-белых 3 игры во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу.

Антон Заболотный
Владимир Быстров
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Локомотив» — «Спартак» и другие матчи
ЭСК: судья Цыганок правильно удалил игрока «Пари НН» Майга
ЭСК поддержала решение Сухого отменить гол «Краснодара» в ворота «Оренбурга»
КДК РФС не применит дополнительную дисквалификацию к хавбеку «Пари НН» Майга за удаление в матче с «Ростовом»
КДК РФС оштрафовал «Спартак» за кричалки фанатов в адрес судьи Иванова в матче с «Локомотивом»
Тренер «Зенита» — м Селенков: «Шилова называют новым Аршавиным? Честно говоря, я за него переживаю»
«Краснодар» обратился в ЭСК по итогам матча против «Оренбурга»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • zg

    Крыса и морда у него крысиная!

    08.08.2025

  • zg

    Ну тут наверное соглашусь.

    08.08.2025

  • Андрей

    Соболев-91 гол за карьеру покамест.

    08.08.2025

  • Andrey Vladimirovich

    Быстров, когда ты был нужен, ты ушел в бомжатню. ПНX.

    08.08.2025

  • hattabysh

    Так они без отпуска считай. А Заболотного чего вписывать? Комбинировать не надо, будь готов к борьбе за мяч в штрафной и мешай начинать атаки. Опыт у него большой.

    07.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Хорошие игроки на дороге не валяются. А вот Заболотные — вполне.

    07.08.2025

  • 6E3YMHblU_MUXAH

    Введут лимит на легионеров за Заболотного будет половина клубов биться пока ему 40-45 лет не стукнет

    07.08.2025

  • zg

    Ливай вернулся раньше Угальде,да и вообще,они в игру как бэ должны быть вписаны,а Зэ нет,вот это то и было для меня странно...

    07.08.2025

  • hattabysh

    Ливай и Угальде участвовали в кубке конкакаф который проходил с 14 июня по 7 июля. Не вполне готовы к началу чемпионата. В первой игре выход Заболотного себя оправдал, в следующей быстро удалили, что с кем угодно может случится, даже с Венделом. Вот и всё.

    07.08.2025

  • zg

    Только с какого то перепуга он сразу стал основным!

    07.08.2025

  • Степочкин

    Быстров, так у нас в РПЛ все только и делают что борются, а не играют в футбол. Сплошная борьба как в регби на поле, отсюда и куча карточек, куча остановок. А если как в Италии начнут объявлять каждое решение судьи , вообще испытание и издевательство будет для болельщиков прежде всего.

    07.08.2025

  • m_16

    За Серёжу Петрова прям обидно стало. Человек в 22 года в Краснодар перешёл (из Зенита, кстати), сейчас ему 34. Достойная карьера.

    07.08.2025

  • Millwall82

    аву хотя бы обновил, "неговно", у Зенита 2 звезды, а не одна. Хотя, может ты прямой заинтересант подобных буратин, ведь у тебя отбило память как это играло за Зенит.

    07.08.2025

  • Ironyfan

    Какой же у тебя угобий язык, вот просто человек - гавно, судя по речи.

    07.08.2025

  • Ширшов Борис

    давно середнячок

    07.08.2025

  • hattabysh

    Свободный агент. Чем плохо его приглашение? Его же не на роль спасителя пригласили.

    07.08.2025

  • hattabysh

    Володька, а что Ахметов, за которого 850 тыс. евро заплатили, в Зените делал или, что Зделар делает в таком великом клубе?

    07.08.2025

  • Millwall82

    не соглашусь, чеха можно назвать футболистом, а этого лишь мемом. Это очень плохой "футболист". Как Ахметов, как Рассказов, как Соловьев, как Панченко и многие другие. Иностранцы так же бывают такими же. Но лимит просто заставляет клубы ставить таких в состав. Они бездарны, и конечно таким не место в составах топ-клубов РПЛ.

    07.08.2025

  • TokTram_

    Не сильнее Зэ Нецид. Такой же плюс-минус.

    07.08.2025

  • Millwall82

    если бы у ЦСКА был бы такой состав как тогда, там бы Заболотный не играл (как и тогда), если бы не было бы перестройки у Зенита это говно никогда бы туда на пушечный выстрел не пустили, как и в Спартаке сейчас. Но лимит это задачу сильно упрощает.

    07.08.2025

  • Олег

    Если бы речь шла о них в расцвете лет - безусловно. А в том положении, в каком их брали - один хрен. Много пользы Фернандес принес Зениту? ) А Газинский Краснодару? (Он вроде так ни разу в РПЛ не сыграл). Пьянич в ЦСКА, наверное, какую-то пользу принес (хотя стата очень скудная). Ну так Заболотный на этом уровне вполне еще может сыграть.

    07.08.2025

  • TokTram_

    Вот именно, что партнёры у Нецида были - не чета текущим. И выхлоп - не выше Заболотного. Зэ в ЛЧ не играл - сам знаешь, почему. Давай Янчика вспомним, который важный гол забил Спаму, не дав прервать бесроигрышную серию ) На клубном уровне Нецид, который старше Зэ на 2 года, забил 106 голов сейчас. Зэ - 90. Плюс-минус - один и тот же крайне средний результат.

    07.08.2025

  • Jean4

    Ну ты сравнил, Фернандеса и Пьянича с Зеболотным. :sweat_smile: Те хоть высокий уровень игры демонстрировали в лучшие годы, а этот что? Петрова старым никто не брал, он уже состарился в Краснодаре. =)

    07.08.2025

  • Jean4

    Смысл критиковать Зеболотного? Он довольно средний игрок с ограниченным функционалом, который никогда лучше не играл и уже играть не будет. Его на старости игровых лет пригласили в Спартак, он был бы дураком если отказался бы. А винить в этой ситуации нужно тех, кто его пригласил.

    07.08.2025

  • Millwall82

    чех вам 1/4 ЛЧ например подарил, а это лишь геморой. Как Зениту, так и мясным. Ну и тогда РПЛ всяко мощнее было (как к слову, и ваш ЦСКА).

    07.08.2025

  • TokTram_

    Да-да, Нецид, за 6 лет 19 голов в 75 играх, Зэ - за 4 года - 17 голов в 77 играх. Прям вот охренительная разница.

    07.08.2025

  • Millwall82

    не сильнее? По сравнению с этим он был ван Бастеном. Заболотный просто безнадежное дерево. И никогда футболистом не был.

    07.08.2025

  • TokTram_

    Томаш был не сильнее. Во многом играл, так как надо было оправдать трнсфер, и была гипотетичнская надежда, что прорвёт. Тут против Зэ только паспорт был. Не игровые качества.

    07.08.2025

  • Олег

    Зенит брал старого, уже вышедшего в тираж Марио Фернандеса. Краснодар брал старых Газинского и Петрова (еще играет за быков). ЦСКА - старого Пьянича. Они все тоже ни за что не борются? Причем здесь "заканчивает карьеру" и "молодой"? Результат важен, а не возраст. В конце сезона посмотрим что принес Заболотный и тогда уже сделаем выводы. А пока только 3 тура.

    07.08.2025

  • Millwall82

    ну так он при нем же был там, когда чех еще в ЦСКА был. 0 игр этого бревна в том ЦСКА.

    07.08.2025

  • TokTram_

    Нецида зачем приплёл? Длч шанса оправдания Зэ?

    07.08.2025

  • Millwall82

    ну в целом он прав, Заболотный это не уровень топов РПЛ, это максимум аутсайдеры РПЛ и чистый пердив, не выше. А лимиты помогают вот таким дорасти до Зенита-ЦСКА-Спартака, это говно не играло в том же родном ЦСКА при Мусе-Думбие-Нециде. 0 шансов. А тут такой шанс подарили. Зачем портить топов вот таким шлаком (а вот такие сразу просаживают средний уровень клубов)? Мемом, а не футболистом. И да, леги так же бывают такими же. Но таким шанс дает исключительно лимит (читай блат).

    07.08.2025

  • Max Stch

    из Зенита в Спартак- обратно в Зенит и последний переход за 5 лет 86 (не полных игр !)..крепкий лавочник

    07.08.2025

  • Diman_madridista

    "которые ТОЛЬКО борются..." Хорошо сказал, молодец. По делу. Но сейчас всем рулят агенты, трансферы и какие-то мутные спортивные директора, с которых и спросить то не получается

    07.08.2025

    • Быстров — о назначении Черчесова в «Ахмат»: «Точно пойдет на пользу»

    Жирков: «Зенит» популярнее «Спартака» за счет побед в чемпионате и еврокубках»
