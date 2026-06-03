TEAMtalk: «МЮ», «Челси» и «Манчестер Сити» интересуются Батраковым, но не смогут его подписать

«Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Манчестер Сити» интересуются полузащитником «Локомотива» Алексеем Батраковым, сообщает TEAMtalk.

Клубы следили за футболистом через скаутов в Восточной Европе и были впечатлены прогрессом игрока, однако не смогли добиться прогресса в переговорах из-за санкций Великобритании, препятствующих прямым трансферам с участием российских команд.

1 июня «СЭ» сообщал, что Батраковым интересуется «ПСЖ», однако клуб еще не обсуждал с 20-летним россиянином условия потенциального контракта.

Батраков — воспитанник «Локомотива», в сезоне-2025/26 хавбек забил 17 голов и сделал 12 результативных передач в 36 матчах за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 28 миллионов евро, при этом сообщалось, что в контракте игрока с железнодорожниками есть пункт об отступных для европейских клубов в размере 20 миллионов евро.

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