Жевнов: «Для меня было честью работать в «Зените»

Тренер вратарей «Зенита» Юрий Жевнов прокомментировал уход из клуба по истечении срока действия контракта.

«Дорогие друзья, я хочу поблагодарить вас за эти восемь сезонов. Команду, клуб, болельщиков, город за это прекрасное и удачное время! Для меня было большой честью и гордостью работать вместе с вами и добиваться побед! До новых встреч!» — цитирует специалиста пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

Жевнов работал в «Зените» с 2018 года. Ранее 45-летний специалист входил в тренерский штаб сборной Белоруссии — в 2017 и 2018 годах.

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