Тюкавин — о задачах «Динамо» на следующий сезон: «Тройка РПЛ и трофей»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о задачах бело-голубых в следующем сезоне.

«Но вы же понимаете, что с такими клубами, как «Зенит» и «Краснодар», бороться тяжело. Думаю, что сейчас и «Спартак» подтянется. Понятно, что задача у нас будет — тройка и трофей. Это максимально тяжелая задача. Но мы все верим и будем стараться», — цитирует форварда «РБ Спорт».

В сезоне-2025/26 «Динамо» заняло седьмое место в таблице РПЛ. В Кубке России бело-голубые дошли до финала Пути РПЛ, уступив «Краснодару» (0:0, пенальти 5:6).