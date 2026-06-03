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3 июня, 16:43

Шнайдер обыграла Соболенко с «баранкой» в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Руслан Минаев
Диана Шнайдер.
Фото Getty Images

Россиянка Диана Шнайдер вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции.

В четвертьфинале 23-я ракетка мира победила первый номер рейтинга WTA белоруску Арину Соболенко со счетом 3:6, 7:5, 6:0. Матч длился 2 часа 13 минут.

Шнайдер сделала за игру 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 7 из 20 брейк-пойнтов. У Соболенко 2 эйса, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.

Во втором сете Шнайдер уступала со счетом 1:4.

Россиянка за выход в финал «Ролан Гаррос» сыграет с полькой Майей Хвалиньской, которая победила Анну Калинскую.

Диана Шнайдер.Великая победа Шнайдер! Сделала мощнейший камбэк в матче с Соболенко

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»

Общий призовой фонд 71 600 000 долларов

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Диана Шнайдер (Россия, 25) — Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — 3:6, 7:5, 6:0

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Источник: Сетка Ролан Гаррос
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Ролан Гаррос
Арина Соболенко
Диана Шнайдер
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