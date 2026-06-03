Шнайдер обыграла Соболенко с «баранкой» в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Россиянка Диана Шнайдер вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции.

В четвертьфинале 23-я ракетка мира победила первый номер рейтинга WTA белоруску Арину Соболенко со счетом 3:6, 7:5, 6:0. Матч длился 2 часа 13 минут.

Шнайдер сделала за игру 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 7 из 20 брейк-пойнтов. У Соболенко 2 эйса, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.

Во втором сете Шнайдер уступала со счетом 1:4.

Россиянка за выход в финал «Ролан Гаррос» сыграет с полькой Майей Хвалиньской, которая победила Анну Калинскую.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»

Общий призовой фонд 71 600 000 долларов

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Диана Шнайдер (Россия, 25) — Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — 3:6, 7:5, 6:0

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