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3 июня, 17:50

Тюкавин — об интересе «Зенита»: «Если руководство решит, что меня надо продать, значит, продадут»

Константин Тюкавин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, как относится к слухам о его возможном переходе в «Зенит».

В мае «СЭ» сообщал, что клуб из Санкт-Петербурга готовит предложение, которое подразумевает обмен на Андрея Мостового с доплатой питерцами 10 миллионов евро. Также сине-бело-голубые рассматривают возможность прямого выкупа 23-летнего форварда за 20 миллионов евро.

«Если интересуются, значит, зарекомендовал себя. Как могу относиться? У меня контракт с «Динамо». Сам я не приду и не скажу, что ухожу. Это решать руководству. Если оно вдруг решит, что надо продать меня, значит, продадут. Не планирую ли я уходить сам? То, что я приду в клуб и скажу, что хочу уходить, — конечно, нет», — приводит «РБ Спорт» слова Тюкавина.

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2025/26 форвард забил 13 голов и сделал 6 результативных передач в 31 матче за бело-голубых во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
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