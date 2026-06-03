Нагорных высказался о будущем Батракова: «Будут предложения — будем обсуждать»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что возможные варианты трансфера полузащитника Алексея Батракова в иностранный клуб стоит обсуждать только после получения предложений.

По информации СМИ, 20-летний россиянин может продолжить карьеру в «ПСЖ».

«Что касается Алексея Батракова, будут получены клубом предложения — будем обсуждать, — цитирует ТАСС Нагорных. — Давайте после [матчей] сборной дадим ему отдохнуть».

Батраков — воспитанник «Локомотива», за основную команду красно-зеленых выступает с 2024 года. На его счету 79 матчей за красно-зеленых, в которых он забил 33 гола и отдал 22 результативные передачи.

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