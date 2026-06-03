Круговой признан лучшим футболистом ЦСКА в мае

Защитник ЦСКА Данил Круговой признан лучшим футболистом команды в мае.

Игрок победил как по итогам голосования болельщиков, так и в результате голосования экспертов.

В мае Круговой принял участие в 4 матчах ЦСКА во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.