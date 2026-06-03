Metaratings: «Спартак» близок к продлению контракта с Барко

«Спартак» близок к заключению нового контракта с полузащитником Эсекьелем Барко, сообщает Metaratings.

По данным источника, стороны проводят заключительную стадию переговоров, им осталось согласовать некоторые детали. 27-летний аргентинец хочет продолжить карьеру в московской команде. Информация о том, что футболист направил через агента письмо в клуб с просьбой отправить его в аренду, не соответствует действительности.

2 июня член совета директоров и спортивный секретарь «Индепендьенте» Эстебан Саенс Рико сообщил, что клуб ведет переговоры по возможному трансферу Барко.

Эсекьель Барко выступает за «Спартак» с июля 2024 года. В сезоне-2025/26 хавбек забил 8 голов и сделал 9 результативных передач в 37 матчах за красно-белых во всех турнирах. Нынешний контракт футболиста с московским клубом действует до конца июня 2027 года.