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Metaratings: «Спартак» близок к продлению контракта с Барко

«Спартак» близок к продлению контракта с Барко
Эсекьель Барко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» близок к заключению нового контракта с полузащитником Эсекьелем Барко, сообщает Metaratings.

По данным источника, стороны проводят заключительную стадию переговоров, им осталось согласовать некоторые детали. 27-летний аргентинец хочет продолжить карьеру в московской команде. Информация о том, что футболист направил через агента письмо в клуб с просьбой отправить его в аренду, не соответствует действительности.

2 июня член совета директоров и спортивный секретарь «Индепендьенте» Эстебан Саенс Рико сообщил, что клуб ведет переговоры по возможному трансферу Барко.

Эсекьель Барко выступает за «Спартак» с июля 2024 года. В сезоне-2025/26 хавбек забил 8 голов и сделал 9 результативных передач в 37 матчах за красно-белых во всех турнирах. Нынешний контракт футболиста с московским клубом действует до конца июня 2027 года.

Эсекьель Барко.«Спартак» оценивает Барко в 25 миллионов евро. «Индепендьенте» не платил больше шести, он не потянет трансфер

Источник: Metaratings
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Эсекьель Барко
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«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
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30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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