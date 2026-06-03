Председатель совета директоров «Локомотива» Нагорных: «Команда выполнила задачу в РПЛ»

Председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных рассказал, что следующее заседание органа пройдет в июле.

«Совет директоров даст оценку завершившемуся сезону и поставит задачи на следующий, — приводит ТАСС слова Нагорных. — Как я говорил, команда на данном этапе выполнила задачу в Российской премьер-лиге».

В минувшем сезоне «Локомотив» стал бронзовым призером чемпионата России. Красно-зеленые (53 очка) опередили «Спартак» (52) и ЦСКА (51).

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