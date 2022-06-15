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Быстров о Бакаеве в «Зените»: «Клуб принял правильное решение. Таких футболистов, как Зелимхан, в стране мало»

Владимир Быстров прокомментировал переход Зелимхана Бакаева из «Спартака» в «Зенит»
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в
Зелимхан Бакаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход Зелимхана Бакаева в команду из Санкт-Петербурга.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил «СЭ», что клуб подписал контракт с 25-летним россиянином.

«Зенит» — молодец. Клуб взял хорошего футболиста. Не будет ли у команды проблем в раздевалке, если Бакаев не будет попадать в состав? Мне кажется, он должен быть сильным и бороться за место в составе при любой конкуренции, а иначе из футболиста он превратится в баночника. Таких футболистов, как Бакаев, сейчас в стране не много, решение его подписать — правильное», — сказал Быстров «СЭ».

Бакаев — воспитанник «Спартака». В сезоне-2021/22 футболист забил 3 гола и сделал 8 результативных передач в 36 матчах за красно-белых.

Полузащитник покинул московскую команду в начале июня в связи с завершением срока действия контракта.

Владимир Быстров
Зелимхан Бакаев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
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Краснодар – Ахмат
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 0 : 1
21.05 17:00
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21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
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 2 : 1
21.05 17:00
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 4 : 0
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Гамид Агаларов

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Матео Кассьерра

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Далер Кузяев

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Реми Кабелла

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Краснодар

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