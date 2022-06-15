Быстров о Бакаеве в «Зените»: «Клуб принял правильное решение. Таких футболистов, как Зелимхан, в стране мало»

Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход Зелимхана Бакаева в команду из Санкт-Петербурга.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил «СЭ», что клуб подписал контракт с 25-летним россиянином.

«Зенит» — молодец. Клуб взял хорошего футболиста. Не будет ли у команды проблем в раздевалке, если Бакаев не будет попадать в состав? Мне кажется, он должен быть сильным и бороться за место в составе при любой конкуренции, а иначе из футболиста он превратится в баночника. Таких футболистов, как Бакаев, сейчас в стране не много, решение его подписать — правильное», — сказал Быстров «СЭ».

Бакаев — воспитанник «Спартака». В сезоне-2021/22 футболист забил 3 гола и сделал 8 результативных передач в 36 матчах за красно-белых.

Полузащитник покинул московскую команду в начале июня в связи с завершением срока действия контракта.