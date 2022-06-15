Денисов поделился мнением о карьере нападающего «Фиорентины» Кокорина

Экс-игрок «Зенита» Игорь Денисов рассказал, что думает о карьере форварда «Фиорентины» Александра Кокорина. Он признался, что ему очень жаль нападающего.

«Кокорин? Мне капец как его жалко. Это сильнейший футболист. Просто один из сильнейших футболистов десятилетия, который взял и загубил себя сам. Конечно, мне его жалко. В новостях показывают, когда он сидел в тюрьме и улыбался. Но это не улыбка — у него лицо такое. Он полная противоположность меня. Я что-то думаю, а ему пофиг. И это классно. Это надо принимать. Но то, что он загубил свою карьеру — это железно. Бог, дай мне его ноги, я играл бы в «Барселоне». Дай мне Аршавина ноги — я играл бы в «Барселоне», — цитирует Денисова YouTube-канале Nobel.

В прошедшем сезоне Кокорин провел 7 матчей, сыграв в общей сложности 125 минут.

По данным Transfermarkt, футболист перешел в «Фиорентину» из «Спартака» за 4,5 миллиона евро.

Ранее агент Кокорина Тимофей Бердышев в комментарии «СЭ» заявил, что футболист хочет остаться в Италии и добиться больше игрового времени в «Фиорентине».