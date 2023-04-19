Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:30

Владимир Быстров об игре «Динамо»: «Может, взять Шварца помощником Йокановича?»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Владимир Быстров в комментарии для «СЭ» оценил шансы главного тренера «Динамо» Славиши Йокановича доработать до конца сезона в клубе.

— «Динамо» обыграло «Нижний Новгород». И включилось только после гола Глушакова.

— Слушай, ну если без вратаря играть концовку матча, то ничего удивительного. «Нижний» — молодцы: старались, терпели. Но как такие голы пропускает вратарь? Обидно. Тяжело обороняться, не терять концентрацию, а потом бах — простой удар и гол. Зачем бегали 80 минут? Но это футбол, тем он и интересен, что тренер должен угадать и с вратарем, и с остальными.

— Даже «Спартак» с «Торпедо» в меньшинстве начал ошибаться.

— «Спартак» на второй тайм вышел заниматься фигней. Катание мяча на своей половине поля... Перейди на половину «Торпедо» и вози их! И вопросов никаких не будет. А они стоят на своей половине поля. Эти пасы под пять касаний... Не играет так уже никто в футбол! Медленно все. Чуть не поплатились за это. А потом бы говорили, что судья виноват. Сами были бы виноваты.

— Так почему «Динамо» так поздно включились?

— Сработали замены. Те, кто вышел в основном составе, не могли ничего создать. А запасные сделали игру. Конечно, Фомин должен приносить результат. Он один из основополагающих футболистов, на нем строится игра. При Йокановиче, мне кажется, затормозился прогресс молодых футболистов. Так выглядит это все. Может, просто забили сами на футбол?

— Доработает Йоканович до конца сезона?

— Даже эта победа меня не впечатлила. Больше доверия не стало. Но мы не знаем внутреннюю кухню. Если есть какие-то тренеры [на примете], нужно выходить из этого. Шварца уволили [из «Герты"] - может, его взять помощником Йокановича? То, что с ним «Динамо» выглядело лучше — факт. Он будет там стоять на скамейке с топором и ждать первой осечки Йокановича, а потом как гильотиной: «Извини, брат, теперь я главный». У нас же реально так принято.

«Динамо» занимает пятое место в таблице РПЛ, набрав 39 очков. 22 апреля москвичи сыграют на выезде с «Зенитом».

Красная карточка от&nbsp;судьи Кирилла Левникова в&nbsp;матче &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Встреча «Спартака» с «Краснодаром» — бомба! Опять будет спорное судейство и нытье!» Мнение Быстрова

Владимир Быстров
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Наполи» и Хвича покатились вниз. Почему потухла самая яркая команда Европы
Агрессивные защитники климата терроризируют спорт. Как спасти соревнования от экоактивистов?
Вице-спикер ГД Даванков направил губернаторам просьбу продлить майские праздники
ТАСС: ВСУ взорвали четыре многоэтажки при отступлении из Артёмовска в ДНР
Тело четырехмесячного младенца нашли в мусорном контейнере в Бузулуке
В Минобрнауки анонсировали трехступенчатую систему высшего образования
Популярное видео
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Зенит» — «Динамо», ЦСКА — «Локомотив», «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
Егоров: «Я понимал, что Дзюбу можно разозлить, но чтобы до такой степени...»
Нападающий «Динамо» Нгамале: «Мы готовы обыгрывать «Зенит»! Мы готовы биться!»
Быстров: «Лучше, чтобы «Химки» обыграли «Торпедо». Клотет пусть поработает в Первой лиге, полетает»
РПЛ — в топ-3 в мире по числу пенальти
Гарре: «Осинькин создает рабочую, но одновременно семейную атмосферу в «Крыльях»
Быстров: «Согласен с Аршавиным. ВАР — граната в руках, которая сама взрывается»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Егоров: «Я понимал, что Дзюбу можно разозлить, но чтобы до такой степени...»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости