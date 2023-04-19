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Егоров: «Я понимал, что Дзюбу можно разозлить, но чтобы до такой степени...»

Алина Савинова
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Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров высказался о голевой серии форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

«У каждого руководителя клуба есть своя стратегия, свое понимание. «Торпедо» решило вот так, Нижний Новгород — так. Я понимал, что Дзюбу можно разозлить, но чтобы до такой степени... Такого я, конечно, не ожидал. Человек уже в нормальном возрасте, все остальное. И это не «Зенит», где будут создавать моменты, на руках приносить мяч во вратарскую, а он будет оттуда забивать. Я глубоко ошибался. Артем очень достойно играет и доказывает всем, что имеет место под солнцем, что рано его списали. Доказывает всем, что он — футболист. Своеобразный по обращению, но футболист, с которым нужно считаться. И считаться будут, никуда не денутся. Уже считаются», — приводит «РБ Спорт» слова Егорова.

После перехода в «Локомотив» Дзюба в шести матчах забил шесть мячей и отметился четырьмя голевыми передачами. Его соглашение с московским клубом рассчитано до конца текущего сезона.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-egorov-ya-ponimal-chto-dzyubu-mozhno-razozlit-no-chtoby-do-takoj-stepeni/
Артем Дзюба
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ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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Пари НН – Кр. Советов
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