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Сегодня, 17:05

«Динамо» к 100-летию открыло выставку и магазин в ГУМе

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Открытие выставки и магазина «Динамо» в ЦУМе.
Фото ФК «Динамо» Москва

Сегодня для посетителей ГУМа открылся официальный магазин «Динамо», рядом с которым расположилась выставка бело-голубых, посвященная столетию клуба. Центральный экспонат в ней — автомобиль Льва Яшина.

А накануне в 19.23 (обыгрывается дата основания «Динамо») началось клубное мероприятие по поводу открытия новой точки притяжения для болельщиков. В нем приняли участие как руководители, тренерский штаб и почти все футболисты основного состава, так и многочисленные ветераны клуба, болельщики и звездные персоны, поддерживающие бело-голубых.

ФК «Динамо» Москва

Выставка в ГУМ будет открыта до конца мая, а магазин станет функционировать на постоянной основе.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
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Спартак – Краснодар
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Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

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Крылья Советов

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Александр Соболев

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Спартак

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Крылья Советов, Локомотив

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