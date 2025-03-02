Быстров: «Кассьерра не в лучших кондициях. Соболев никакой»

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о тратах «Зенита» и «Спартака» в зимнее трансферное окно.

«Тратили, значит, клубы хотят бороться за первое место. Это нормально. Видите, в таких матчах на первое место выходит характер. У некоторых, кто выходил в составе «Зенита», нет тех качеств, которые бы позволили добиться результата. Не было Вендела и Энрике. Кассьерра не в лучших кондициях, не знаю почему. Это бросилось в глаза. Соболев никакой. И все. Мостовой хорошо выглядел, Глушенков. По идее, если Кассьерра уходит с поля, его должен заменять Соболев. В каком же он должен состоянии быть, что Семак не ставит его даже в такой ситуации. А когда выздоровеет Энрике, что тогда вообще будет», — сказал Быстров «СЭ».

«Краснодар» после ничьей с «Крыльями Советов» в матче 19-го тура РПЛ набрал 40 очков и по дополнительным показателям обошел в турнирной таблице «Зенит» (40 очков), который опустился на второе место после ничьей с ЦСКА (0:0).