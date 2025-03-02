Скопинцев: «Чтобы где-нибудь посидеть и правильно питаться, надо 200-300 тысяч рублей»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал, как справляется с ростом цен в России.

«На бензине чувствую рост цен, да. В ресторанах стало все дороже. Конкретно на меня, без семьи, чтобы где-нибудь посидеть и правильно питаться, надо 200-300 тысяч рублей. Это на свои хотелки. С семьей у меня выходит существенно больше. Надо понимать: никто из футболистов, выступающих в РПЛ, не живет на 50-100 тысяч в месяц», — цитирует Скопинцева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 27-летний защитник отметился 1 результативной передачей за 20 матчей во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 3 миллиона евро.