Быстров: «Спартак» при Романове стал интереснее. Станкович приезжал заработать и покричать, что великий»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров оценил игру красно-белых под руководством исполняющего обязанности главного тренера Вадима Романова.

11 ноября «Спартак» объявил о расторжении контракта с 47-летним Деяном Станковичем по обоюдному соглашению сторон.

«Нельзя сравнивать. Станкович приехал за неустойкой, денег заработать и покричать, что он великий. На этом все и закончилось, как и у многих других. В наш чемпионат многие приезжают не чтобы поработать, что-то выиграть, а просто за неустойкой. Пока руководители это будут допускать, составлять такие контракты, можно и не работать. Просто переподписывать в нелепых ситуациях.

Пока у Романова прошло только два матча. Надо смотреть на протяжении десяти игр хотя бы. Если за ним команда будет идти, то надо оставлять. За две игры при Романове футбол стал интереснее. При нем «Спартак» интереснее заиграл, чем при Станковиче последний год», — цитирует Быстрова legalbet.ru.

«Спартак» под руководством Романова одержал две победу — над ЦСКА (1:0) в 16-м туре РПЛ и над «Локомотивом» (3:2) в FONBET Кубке России.

В чемпионате России красно-белые набрали 28 очков после 16 туров и занимают 6-е место в таблице.