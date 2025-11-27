Семак — о Жерсоне: «Иногда бывают завышенные ожидания от игроков, но любому нужна адаптация»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию, что клуб хочет расстаться с полузащитником команды Жерсоном.

— Смолов сказал, что по его информации, «Зенит» зимой планирует расстаться с Жерсоном, что у него нет мотивации. Видите ли вы мотивацию Жерсона?

— Мы видим каждый день. Со стороны судят исходя из слухов. Но мы видим ребят каждый день. И я горжусь своей командой, которая пашет на каждой тренировке. Иногда бывают завышенные ожидания от игроков, но любому нужна адаптация.

— Будет ли трансферная политика «Зенита» ориентирована на новый лимит?

— Сначала надо услышать условия лимита и исходить из них. Есть правила, по которым все работают. Планы и понимание на окно есть, цели и задачи тоже. Почти любой игрок при более выгодном предложении и желании может уйти, всех можем отпустить, кроме одного игрока. Это спортивная жизнь, у нас нет рабства.