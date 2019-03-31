Владимир Быстров: "Говорят, что у футболисты большие зарплаты, но в первой, второй лиге игроки получают даже меньше 50 тысяч"

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров прокомментировал ситуацию с долгами "Анжи". Махачкалинцы испытывают серьезные финансовые проблемы в этом сезоне, в сегодняшней игре 21-го тура РПЛ они уступили "Краснодару" 0:5.

- Очень тяжелая ситуация, когда нужно кормить семью, детей, - сказал Быстров в эфире "Матч премьер". - Все говорят, что футболисты получают много, но никто не говорит про первую, вторую лигу. Там игроки получают очень мало, даже меньше 50 тысяч рублей. 15 тысяч рублей зарплаты.