21:15 | Футбол — РПЛ

Владимир Быстров: "Говорят, что у футболисты большие зарплаты, но в первой, второй лиге игроки получают даже меньше 50 тысяч"

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Бывший футболист сборной России Владимир Быстров прокомментировал ситуацию с долгами "Анжи". Махачкалинцы испытывают серьезные финансовые проблемы в этом сезоне, в сегодняшней игре 21-го тура РПЛ они уступили "Краснодару" 0:5.

- Очень тяжелая ситуация, когда нужно кормить семью, детей, - сказал Быстров в эфире "Матч премьер". - Все говорят, что футболисты получают много, но никто не говорит про первую, вторую лигу. Там игроки получают очень мало, даже меньше 50 тысяч рублей. 15 тысяч рублей зарплаты.

Краснодар - Анжи

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 21-й тур. "Динамо" - "Локо" и другие игры
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