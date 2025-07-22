«Спартак» ведет переговоры по трансферу защитника «Галатасарая» Куэсты

Как стало известно «СЭ», «Спартак» находится в переговорах с «Галатасараем» по возможному переходу колумбийского защитника Карлоса Куэсты.

Куэста перешел в «Галатасарай» в феврале 2025 года и провел за турецкий клуб 5 матчей, не отличившись результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего защитника в 7 миллионов евро.