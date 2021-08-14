Шалимов: «Спартак» злой, но не в очень хорошем психологическом состоянии»

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов после матча 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (0:1) отметил, что ему пришлось перестраивать игру команды из-за схемы соперника.

— Мы ожидали от «Спартака», что они будут играть в четыре защитника, но когда посмотрели разминку, то увидели, что будут играть в три, — отметил Шалимов. — Мы этого не готовили. Ребятам быстро объяснил, как надо играть против соперника в три защитника. На победу мы не наиграли сегодня, но мы могли не проиграть. Мы сегодня играли авантюрно, высоко прессинговали. «Спартак» злой, но не в очень хорошем психологическом состоянии.

— Вы провели в преддверии матча со «Спартаком» три тренировки с командой.

— Этого мало. В основном двигали фишки и разговаривали. Новые вещи они есть и будут, но на это нужно время. Мы все это понимаем. У меня сегодня претензий нет к ребятам.

(Евгений Черепанов)