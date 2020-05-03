Виталий Мутко: «Система «осень-весна» нам ничего не дала. Зачем было гоношить?»

Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко поделился мнением по поводу предложения вице-президента ФИФА Виктора Монтальяни провести следующий сезон в течение 2021 года по системе «весна — осень».

«Разговоры о возвращении к системе «весна-осень»? Когда пришел в 2005 году, у нас была стратегия. Система «осень-весна» нам ничего не дала, никаких преимуществ. Зачем было гоношить? Сейчас в итоге все в мире раздумывают над возможностью перейти на «весну-осень», — приводит слова Мутко «Чемпионат».

Мутко возглавлял РФС с 2005 по 2017-й год. В декабре 2017-го он приостановил работу в организации. В конце 2018 года Мутко объявил об уходе с поста главы РФС.

В ФИФА предложили провести следующий футбольный сезон по системе «весна-осень»

Валерий Газзаев — о сезоне по системе «весна-осень» в Европе и Африке