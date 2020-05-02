Вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни выступил с предложением провести следующий футбольный сезон по системе «весна — осень» в течение 2021 года. Турниры в подавляющем числе стран мира были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Чемпионат Европаы был перенесен с 2020 на 2021 год.

— В Америке уже проводится сезон в течение календарного года. Возможно, это же решение стоит использовать в Европе и Африке, — цитирует Reuters со ссылкой на Монтальяни. — Не стоит отбрасывать эту идею, с учетом зимнего чемпионата мира.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре, впервые турнир состоится в зимнее время (в ноябре — декабре).

По системе «весна — осень» проводятся, в частности, чемпионаты в Ирландии, ряде постсоветских и скандинавских стран.

В ФИФА предложили провести следующий футбольный сезон по системе «весна-осень»

Вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни выступил с предложением провести следующий футбольный сезон по системе «весна — осень» в течение 2021 года. Турниры в подавляющем числе стран мира были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Чемпионат Европаы был перенесен с 2020 на 2021 год.

— В Америке уже проводится сезон в течение календарного года. Возможно, это же решение стоит использовать в Европе и Африке, — цитирует Reuters со ссылкой на Монтальяни. — Не стоит отбрасывать эту идею, с учетом зимнего чемпионата мира.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре, впервые турнир состоится в зимнее время (в ноябре — декабре).

По системе «весна — осень» проводятся, в частности, чемпионаты в Ирландии, ряде постсоветских и скандинавских стран.

По данным Worldometers, в мире выявлено 3 424 495 случаев заражения коронавирусом. 240 391 человек умер, 1 093 772 выздоровели.