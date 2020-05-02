Бывший главный тренер сборной России, депутат Госдумы Валерий Газзаев высказался по поводу предложения вице-президента ФИФА Виктора Монтальяни провести следующий сезон в течение 2021 года по системе «весна — осень».

— Почему бы и нет? — начал Газзаев. — Все европейские и южноамериканские чемпионаты были приостановлены. Нужно хорошо продумать и узнать мнение всех федераций. ФИФА ищет выход из сложившейся ситуации, чтобы были доиграны все национальные первенства, провести чемпионат мира и выполнить все подписанные контракты. Нужно понимать, какая обстановка будет с пандемией. Англичане и немцы собираются начать играть с июня, а в других странах пока слишком быстрый темп распространения коронавируса, чтобы возобновить сезон. В первую очередь, нужно исходить из здоровья людей — не только спортсменов, но и болельщиков. В Старом Свете уже много десятилетий играют по системе «осень — весна», и я не думаю, что все готовы будут пойти на такие кардинальные изменения, пока не будет предложено решение, которое всех устроит.

— Внутрироссийские соревнования, напротив, долгое время проводились по формату «весна — осень».

— Раньше климатические условия не позволяли перейти на «осень — весна». Сейчас это оптимальный вариант для нас, чтобы жить по единому календарю с большинством европейских чемпионатов. (Евгений Белоусов)

В ФИФА предложили провести следующий футбольный сезон по системе «весна-осень»