Дьяков — о возможном фарм-клубе «Локомотива» в Белоруссии: «Не знаю, насколько это правильно»

Бывший защитник минского «Динамо» и «Локомотива-2» Виталий Дьяков скептически отнесся к возможности создания железнодорожниками фарм-клуба в Белоруссии.

«Не знаю, насколько это правильно. Какой рост может получиться в чемпионате Белоруссии? Будет ли там рост вообще? Не надо было «Локомотиву» закрывать «Казанку». В свое время «Локо» один из первых создал вторую команду, я сам играл за «Локомотив-2». Думаю, более правильно было бы содержать свою команду на уровне второй лиги. Но договариваться с белорусской командой, которая только вышла в высшую лигу, не понимаю, какой от этого плюс. Но качество чемпионата Белоруссии, объективно, не самое сильное. Там есть две-три хорошие команды, но остальные — это уровень второй лиги России», — приводит слова Дьякова Legalbet.

2 февраля издание сообщило, что «Локомотив» ведет переговоры с «Арсеналом» из Дзержинска о сотрудничестве.