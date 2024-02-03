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3 февраля, 14:56

Дьяков — о возможном фарм-клубе «Локомотива» в Белоруссии: «Не знаю, насколько это правильно»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший защитник минского «Динамо» и «Локомотива-2» Виталий Дьяков скептически отнесся к возможности создания железнодорожниками фарм-клуба в Белоруссии.

«Не знаю, насколько это правильно. Какой рост может получиться в чемпионате Белоруссии? Будет ли там рост вообще? Не надо было «Локомотиву» закрывать «Казанку». В свое время «Локо» один из первых создал вторую команду, я сам играл за «Локомотив-2». Думаю, более правильно было бы содержать свою команду на уровне второй лиги. Но договариваться с белорусской командой, которая только вышла в высшую лигу, не понимаю, какой от этого плюс. Но качество чемпионата Белоруссии, объективно, не самое сильное. Там есть две-три хорошие команды, но остальные — это уровень второй лиги России», — приводит слова Дьякова Legalbet.

2 февраля издание сообщило, что «Локомотив» ведет переговоры с «Арсеналом» из Дзержинска о сотрудничестве.

Источник: Legalbet
Виталий Дьяков
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
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 - : -
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 - : -
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