Бразильский новичок «Ростова»: «Безусловно, я стану русским Роналдо здесь!»
Бразильский форвард «Ростова» отметил, что станет «русским Роналдо»
Нападающий «Ростова» Роналдо объяснил, почему перешел в команду Валерия Карпина.
«Я выбрал «Ростов», потому здесь большой проект, я вижу в нем потенциал. Клуб проявил ко мне большой интерес, это мне очень понравилось. Безусловно, я стану русским Роналдо здесь!» — приводит слова Роналдо «РБ Спорт».
О трансфере 23-летнего игрока было объявлено в январе 2024 года. Бразильский футболист перешел в «Ростов» из болгарского «Левски».
Источник: РБ Спорт
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