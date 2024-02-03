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3 февраля, 14:51

Бразильский новичок «Ростова»: «Безусловно, я стану русским Роналдо здесь!»

Бразильский форвард «Ростова» отметил, что станет «русским Роналдо»
Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Ростова» Роналдо объяснил, почему перешел в команду Валерия Карпина.

«Я выбрал «Ростов», потому здесь большой проект, я вижу в нем потенциал. Клуб проявил ко мне большой интерес, это мне очень понравилось. Безусловно, я стану русским Роналдо здесь!» — приводит слова Роналдо «РБ Спорт».

О трансфере 23-летнего игрока было объявлено в январе 2024 года. Бразильский футболист перешел в «Ростов» из болгарского «Левски».

Источник: РБ Спорт
ФК Ростов
Роналдо (Ростов)
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