Коваленко признался, что ему интересно будет сыграть против «Аль-Духаиля» Коутиньо: «Игрок мирового уровня»

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко рассказал об ожиданиях от матчей команды на Кубке равноправия.

Кубок равноправия — товарищеский турнир, который проходит в Катаре с 1 по 13 февраля. Помимо «Зенита» в нем принимают участие «Сантос» (Бразилия), «Шанхай Шэньхуа» (Китай) и «Аль-Духаиль» (Катар).

«Соперники очень интересные, особенно «Сантос». Очень хочется посмотреть на себя на их фоне. Про «Аль-Духаиль» слышал только, что там играет Коутиньо. Это игрок мирового уровня, интересно посмотреть, на что ты способен на фоне такого игрока», — цитирует Коваленко пресс-служба клуба.

«Зенит» проведет первый матч на Кубке равноправия 5 февраля. Сине-бело-голубые сыграют с «Аль-Духаилем».

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и «Барселоны» Филиппе Коутиньо на правах аренды выступает за катарский клуб с сентября прошлого года.