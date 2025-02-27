Дьяков — о трансферной кампании «Спартака»: «Когда ты покупаешь человека из Греции за 20 миллионов, ожидания должны быть колоссальные»

Бывший футболист «Ростова» Виталий Дьяков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о зимней трансферной кампании «Спартака».

«Тут было все очевидно. Пришел новый спортивный директор, была стопроцентная уверенность, что будут новые трансферы, а с кем-то расстанутся. Это нормально. Большие трансферы? Когда ты покупаешь человека из Греции за 20 миллионов (Ливай Гарсия из АЕКа — Прим. «СЭ»), ожидания должны быть колоссальные. Что будет в реальности — это уже другой вопрос. Но опять же. «Спартак» как и «Зенит» тратится, потому что хочет победить», — сказал Дьяков «СЭ».

«Спартак» ушел на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице РПЛ (37 очков в 18 турах). Красно-белые отстают от «Краснодара» и «Зенита» на 2 очка.

Дарик Агаларов