Роша: «Можете быть уверены, в следующей встрече со «Спартаком» я не буду удален!»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша в интервью «СЭ» высказался о дерби со «Спартаком».

«Матчи против «Спартака» — особые, горячие. Кровь кипит, на поле рубка. Разумеется, я не рад тому, что два раза за два сезона был удален в дерби, но первую красную карточку, как вы помните, мне показали несправедливо. Вообще, мы разбирали и обсуждали эти моменты. Можете быть уверены, в следующей встрече со «Спартаком» я не буду удален», — сказал Роша «СЭ».

Виллиан Роша выступает за ЦСКА с сентября 2022 года. В сезоне-2024/25 футболист сделал 3 результативные передачи в 15 матчах за команду во всех турнирах.

Контракт игрока с армейцами действует до конца июня 2027 года с опцией продления еще на один год.