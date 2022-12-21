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Ранджелович: «В «Урале» я чувствую себя как дома и хочу продолжить работать на благо клуба»

Мария Гусева
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Вингер «Урала» Лазар Ранджелович отреагировал на признание его лучшим игроком клуба в первой части сезона. В голосовании принимали участие болельщики.

«В первую очередь, я хотел бы поблагодарить болельщиков и всех людей в клубе, — цитирует «РБ Спорт» Ранджеловича. — Мне очень приятно, что меня признали лучшим в первой половине сезона. В «Урале» я чувствую себя как дома и хочу продолжить упорно работать на благо клуба, как и делал все это время. Во второй части сезона мы, несомненно, продолжим в том же духе, даже постараемся быть еще лучше, чтобы порадовать болельщиков. Надеюсь, мы сможем одержать много побед».

В текущем сезоне 25-летний серб провел за «Урал» 14 матчей, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

«Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 17 матчах.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Урал
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
3.03 00:00
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