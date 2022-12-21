Ранджелович: «В «Урале» я чувствую себя как дома и хочу продолжить работать на благо клуба»

Вингер «Урала» Лазар Ранджелович отреагировал на признание его лучшим игроком клуба в первой части сезона. В голосовании принимали участие болельщики.

«В первую очередь, я хотел бы поблагодарить болельщиков и всех людей в клубе, — цитирует «РБ Спорт» Ранджеловича. — Мне очень приятно, что меня признали лучшим в первой половине сезона. В «Урале» я чувствую себя как дома и хочу продолжить упорно работать на благо клуба, как и делал все это время. Во второй части сезона мы, несомненно, продолжим в том же духе, даже постараемся быть еще лучше, чтобы порадовать болельщиков. Надеюсь, мы сможем одержать много побед».

В текущем сезоне 25-летний серб провел за «Урал» 14 матчей, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

«Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 17 матчах.