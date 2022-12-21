ЦСКА выразил соболезнования родным и близким футболистки Виноградовой

ЦСКА выразил соболезнования родным и близким футболистки «молодежки» армейского клуба Виктории Виноградовой.

Сегодня, 21 декабря, стало известно, что вратарь молодежной команды женского ЦСКА Виноградова умерла в возрасте 17 лет.

Футболистка скоропостижно скончалась, находясь в отпуске. Причина смерти не сообщается.