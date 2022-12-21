«Локомотив» обменяет полузащитника Соколова в «Крылья Советов» на хавбека Бабкина

«Локомотив» и «Крылья Советов» произведут обмен игроками, сообщает Metaratings.ru.

В рамках сделки в московский клуб перейдет полузащитник Артем Соколов, а «Крылья» взамен получат права на хавбека Сергея Бабкина.

По информации источника, самарский клуб не будет платить бывшему клубу Соколова «Химкам» процент от перепродажи футболиста.

20-летний Бабкин присоединился к «Крыльям Советов» в сентябре этого года и провел 12 игр в составе команды, 4 из них — в стартовом составе. 19-летний Соколов сыграл в 15 матчах, в 9 из которых выходил в стартовом составе.