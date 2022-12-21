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Сегодня, 16:11

«Локомотив» обменяет полузащитника Соколова в «Крылья Советов» на хавбека Бабкина

Алина Савинова
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«Локомотив» и «Крылья Советов» произведут обмен игроками, сообщает Metaratings.ru.

В рамках сделки в московский клуб перейдет полузащитник Артем Соколов, а «Крылья» взамен получат права на хавбека Сергея Бабкина.

По информации источника, самарский клуб не будет платить бывшему клубу Соколова «Химкам» процент от перепродажи футболиста.

20-летний Бабкин присоединился к «Крыльям Советов» в сентябре этого года и провел 12 игр в составе команды, 4 из них — в стартовом составе. 19-летний Соколов сыграл в 15 матчах, в 9 из которых выходил в стартовом составе.

Источник: https://metaratings.ru/news/lokomotiv-obmenyaet-babkina-v-krylya-sovetov-na-sokolova-1444235/
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ФК Локомотив (Москва)
Артем Соколов
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