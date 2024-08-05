Барко доволен своим дебютом за «Спартак»
Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко рассказал, что думает о дебюте за московский клуб. В первом матче за команду он отметился голом.
«Теперь от меня будут постоянно ждать чудес? Ничего страшного (смеется). Я очень доволен, что все сложилось именно так. Рад, что удалось порадовать команду и болельщиков. Отблагодарить тренера за доверие», — цитирует Барко пресс-служба команды.
25-летний атакующий полузащитник Барко перешел в «Спартак» из «Ривер Плейта», подписав контракт до лета 2027 года. Хавбек провел два матча за красно-белых и забил один мяч.
Источник: Сайт
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