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Сегодня, 14:23

Барко: «Месси — это уникальный игрок, таких в мире больше нет»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко рассказал, что думает о нападающем «Интер Майами» Лионеле Месси.

«Месси — это уникальный игрок, таких в мире больше нет. Подобных качеств нет больше ни у кого. Но вообще у всех есть и сильные стороны, и недостатки», — цитирует Барко официальный сайт команды.

25-летний атакующий полузащитник Барко перешел в «Спартак» из «Ривер Плейта», подписав контракт до лета 2027 года. Хавбек провел два матча за красно-белых и забил один мяч.

Источник: Сайт
Лионель Месси
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко
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3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
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 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
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 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
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 0 : 0
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