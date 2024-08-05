Барко: «Месси — это уникальный игрок, таких в мире больше нет»
Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко рассказал, что думает о нападающем «Интер Майами» Лионеле Месси.
«Месси — это уникальный игрок, таких в мире больше нет. Подобных качеств нет больше ни у кого. Но вообще у всех есть и сильные стороны, и недостатки», — цитирует Барко официальный сайт команды.
25-летний атакующий полузащитник Барко перешел в «Спартак» из «Ривер Плейта», подписав контракт до лета 2027 года. Хавбек провел два матча за красно-белых и забил один мяч.
Источник: Сайт
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