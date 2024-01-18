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Сегодня, 13:35

Роша назвал причины своей жесткой игры: «Всю жизнь я страдал и пахал, чтобы выйти на этот уровень»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Александр Соболев и Виллиан Роша.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша в интервью «СЭ» объяснил причины своей жесткой игры. В текущем сезоне РПЛ Роша сыграл в 15 матчах за ЦСКА, получив 6 желтых и 1 красную карточку.

«В Бразилии говорят «бороться за тарелку еды». Для меня эта «тарелка еды» — футбольное поле, на которое я выхожу. Всю свою жизнь я страдал и пахал, чтобы выйти на этот уровень. Понятно, что у любого игрока свой жизненный путь, своя дорога. Выходя на поле, я отдаю всего себя ради клуба, чью футболку надеваю. И я всегда хочу побеждать и добиваться успеха», — сказал Роша.

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Кроме того, Роша сравнил свою манеру игры с игрой шведского полузащитника ЦСКА Понтуса Венблума, который играл за армейцев с 2012 по 2018 годы.

«Конечно, слышал о нем. Возможно, мы похожи с Понтусом. Но у каждого игрока свой характер. И я стараюсь выкладываться всегда и отдавать всего себя ради ЦСКА», — добавил футболист.

Вернблум отличался жесткой манерой игры, вследствие чего получал много предупреждений. Так в сезоне-2014/15 он заработал 13, а в сезоне-2015/16 — 15 желтых карточек только в РПЛ.

ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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Роша рассказал, за счет чего ЦСКА может стать чемпионом России
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Рубин
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