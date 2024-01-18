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«Тату с Кубком России не сделал из-за свадьбы». Роша — о Саудовской Аравии и сходстве с Вернблумом

Виллиан Роша заявил, что счастлив в ЦСКА и не слышал об интересе других клубов
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Футболист Виллиан Роша празднует победу в Кубке России
Виллиан Роша с Кубком России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
«СЭ» поговорил с защитником ЦСКА.

За 1,5 года в России Виллиан Роша закрепился в статусе одного из самых надежных и жестких защитников РПЛ. В интервью «СЭ» бразилец заявил, что не собирается покидать ЦСКА, несмотря на слухи о возможном уходе, высказался об амбициях армейцев в текущем сезоне и объяснил, почему до сих пор не сделал тату с Кубком России.

— СМИ сообщают, что тобой интересуются клубы из Саудовской Аравии и Турции. Насколько это соответствует действительности?

— Ничего об этом не знаю. Мои агенты не сообщали об интересе других клубов. На данный момент у меня контракт с ЦСКА, и я очень счастлив находиться в этом клубе. Если все будет зависеть только от меня, то хочу остаться здесь и отработать контракт до конца. Если будет интерес от других клубов, то вопросы нужно будет задавать руководству ЦСКА и моим агентам.

— Что должно случиться, чтобы ты принял решение уйти из ЦСКА, где тебя все устраивает?

— Да я вообще не хочу уходить из ЦСКА, хочу играть здесь! Когда я только перешел, то говорил о желании вписать свое имя в историю клуба — оставить здесь след.

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— За весь прошлый сезон ЦСКА пропустил 27 мячей. В этом после 18 туров — уже 24 пропущенных. Как это объяснить?

— Мне кажется, сказывается недостаток концентрации. Мы очень много мячей пропустили в концовках матчей, чего не позволяли себе в прошлом сезоне. И во время сборов мы должны подправить этот момент, наработать новые комбинации и взаимодействия, а весной вернуться сильнее.

— Много говорится о чемпионской гонке между «Краснодаром» и «Зенитом». Где ты видишь ЦСКА в этой борьбе за титул?

— Мы просто должны делать свою работу — идти от игры и игре. Только тогда сможем достичь своих целей. Пока рано говорить на тему того, кто станет чемпионом — впереди еще много матчей.

Футболист Виллиан Роша
Виллиан Роша.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Мы привыкли, что армейцы всегда борются за первое место. Как считаешь, за счет чего ЦСКА может претендовать на золото?

— Важно качество игроков и их желание — эти элементы у нас есть. На каждый матч мы должны выходить с полной концентрацией, самоотдачей и желанием победить. Именно так ЦСКА сможет достичь своей главной цели — завоевать золотые медали.

— На поле Виллиан Роша — предельно жесткий, порой грубый футболист, а в жизни ты совсем другой. Откуда такое различие?

— В Бразилии есть выражение: «Бороться за тарелку еды». Для меня эта «тарелка еды» — футбольное поле, на которое я выхожу. Всю свою жизнь я страдал и пахал, чтобы дойти до такого уровня. Понятно, что у любого игрока свой жизненный путь, своя дорога. Выходя на поле, я отдаю всего себя ради клуба, чью футболку надеваю. И я всегда хочу побеждать и добиваться успеха.

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— В ЦСКА был футболист с таким же характером — Понтус Вернблум. Никого не жалел на поле, но был совсем другим за его пределами. Слышал что-то о нем?

— Конечно! Возможно, мы похожи с Понтусом. Но у каждого игрока свой характер. И я стараюсь выкладываться всегда и отдавать всего себя ради ЦСКА.

Футболист Понтус Вернблум
Понтус Вернблум.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Некоторые легионеры, приезжая в Россию, дают различные обещания. Знаю, что ты тоже!

— Да, я обещал сделать татуировку в случае завоевания трофея с ЦСКА. Мы выиграли Кубок России, но во время отпуска не нашлось времени, чтобы заняться этим вопросом... Дело в том, что я занимался подготовкой к свадьбе, а потом женился. Думаю, это достаточно уважительная причина, ха-ха! Но пусть болельщики не волнуются, у меня уже готов эскиз. Как только вернусь в Бразилию, сразу же сделаю тату с Кубком России!

Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
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