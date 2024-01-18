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Барбоза считает, что пяти миллионов евро мало за трансфер Риччели в ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Португальский агент Паулу Барбоза высказался о возможном переходе 25-летнего бразильского защитника «Фамиликана» Риччели в ЦСКА и охарактеризовал игрока.

«Риччели — это хороший молодой игрок из Бразилии. Насколько мне известно, лишь половина прав на бразильца принадлежат «Фамиликану», остальное — другому бразильскому клубу. Сделка может состояться, но, думаю, провернуть трансфер в ЦСКА дешево не получится. Что касается аренды, то я тоже сильно сомневаюсь, что «Фамиликан» отпустит Риччели в аренду, даже полугодовую, потому что он капитан команды и важный игрок стартового состава. Мне кажется, 5 миллионов евро — мало за Риччели. Допускаю, что трансфер все-таки состоится, но сумма должна быть побольше», — приводит слова Барбозы Metaratings.ru.

25-летний Ричелли выступает за «Фамаликан» с июля 2019 года. В нынешнем сезоне он провел 13 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-barboza-5-mln-evro-malo-za-transfer-richcheli-v-cska-summa-dolzhna-byt-pobolshe-325111/
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ФК ЦСКА (Москва)
Паулу Барбоза
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