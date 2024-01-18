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Сегодня, 13:25

Роша рассказал, за счет чего ЦСКА может стать чемпионом России

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Виллиан Роша.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша в интервью «СЭ» поделился мыслями, за счет чего армейцы способны выиграть чемпионский титул.

После 18 туров армейцы располагаются на восьмом месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 10 очков.

«Важно качество игроков и их желание — эти элементы у нас есть. На каждый матч мы должны выходить с полной концентрацией, самоотдачей и желанием победить. Именно так ЦСКА сможет достичь своей главной цели — завоевать золотые медали чемпионата России. Мы просто должны делать свою работу — идти от игры и игре. Только тогда мы сможем достичь своих целей. Пока рано говорить на тему того, кто станет чемпионом, так как в чемпионате предстоит сыграть еще много матчей», — сказал Роша.

В текущем сезоне РПЛ Роша сыграл в 15 матчах за ЦСКА, получив 6 желтых и 1 красную карточку.

Виллиан Роша с&nbsp;Кубком России. «Тату с Кубком России не сделал из-за свадьбы». Роша — о Саудовской Аравии и сходстве с Вернблумом

РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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Роша назвал причины своей жесткой игры: «Всю жизнь я страдал и пахал, чтобы выйти на этот уровень»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
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Пари НН – Факел
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