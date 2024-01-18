Роша рассказал, за счет чего ЦСКА может стать чемпионом России

Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша в интервью «СЭ» поделился мыслями, за счет чего армейцы способны выиграть чемпионский титул.

После 18 туров армейцы располагаются на восьмом месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 10 очков.

«Важно качество игроков и их желание — эти элементы у нас есть. На каждый матч мы должны выходить с полной концентрацией, самоотдачей и желанием победить. Именно так ЦСКА сможет достичь своей главной цели — завоевать золотые медали чемпионата России. Мы просто должны делать свою работу — идти от игры и игре. Только тогда мы сможем достичь своих целей. Пока рано говорить на тему того, кто станет чемпионом, так как в чемпионате предстоит сыграть еще много матчей», — сказал Роша.

В текущем сезоне РПЛ Роша сыграл в 15 матчах за ЦСКА, получив 6 желтых и 1 красную карточку.